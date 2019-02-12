21 февраля 2019 года Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым о продлении меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, коллаборанту Валерию Чернобуку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым, пишет Черноморская безопасность.

По результатам рассмотрения ходатайства, Чернобуку продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года.

Напомним, что 3 ноября 2018 года сотрудники СБУ и прокуратуры АР Крым задержали в Киеве бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым, который подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). 5 ноября Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения коллаборанту Валерию Чернобуку, бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Прокуратурой АР Крым установлены факты проведения Валерием Чернобуком подрывной деятельности, а также оказания помощи иностранному государству - РФ и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства. Данные действия Чернобука привели к обеспечению надлежащего функционирования незаконно созданных судебных органов, усилению мер временной оккупации полуострова Крым.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в госизмене Чернобука не восстанавливали на должности судьи.