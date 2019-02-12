Климкин: Корабли ВМСУ пройдут через Керченский пролив под международным мониторингом
|12:21 22.02.2019
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|Крым
Украинские власти готовят проход военных кораблей через Керченский пролив под наблюдением иностранных военных.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Цензор.НЕТ» сообщает Черноморская безопасность.
«В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы», - уточнил Павел Климкин.
Министр иностранных дел отметил, что Украина также прорабатывает вопрос присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.
«Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но мы имеем идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию», - пояснил он.
Павел Климкин подчеркнул, что выступает за максимальное информационное освещение этой операции: «Такие вещи должны делаться в полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны делаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны делаться под соответствующим международным мониторингом».
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