Украинские власти готовят проход военных кораблей через Керченский пролив под наблюдением иностранных военных.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Цензор.НЕТ» сообщает Черноморская безопасность.

«В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы», - уточнил Павел Климкин.

Министр иностранных дел отметил, что Украина также прорабатывает вопрос присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.

«Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но мы имеем идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию», - пояснил он.

Павел Климкин подчеркнул, что выступает за максимальное информационное освещение этой операции: «Такие вещи должны делаться в полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны делаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны делаться под соответствующим международным мониторингом».