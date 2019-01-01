На военном полигоне в турецкой провинции Карс завершилась активная фаза международных учений Kış-2019 («Зима-2019»).

В учениях были задействованы отечественные вертолеты ATAK, БПЛА, ракеты с системой лазерного наведения и другие оружейные системы, передает Анадолу.

После точного поражения заданных целей активная фаза учений была завершена.

Цель учений - укрепление сотрудничества и координация действий подразделений, отработка навыков операций в зимних условиях.

На "Дне открытых дверей" в рамках учений присутствовали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакюз.

В ходе учений были отработаны действия подразделений спецназа.

Вертолеты доставили спецназовцев к намеченным целям в заснеженных горах. После уничтожения целей началась вторая фаза учений, в ходе которой были отработаны действия в рамках спасательной операции.

Во второй фазе учений были задействованы танки и артиллерия, которые произвели точные выстрелы по заданным целям. На вертолете Chinook в район учений были доставлены артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров.

По завершении учений спецназовцы совершили прыжок с парашютом с флагами стран-участниц маневров с самолета ВВС Катара.

В учениях участвовали военнослужащие восьми стран. Представители семи стран наблюдали за ходом маневров.