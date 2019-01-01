В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
|12:01 22.02.2019
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|Турция
На военном полигоне в турецкой провинции Карс завершилась активная фаза международных учений Kış-2019 («Зима-2019»).
В учениях были задействованы отечественные вертолеты ATAK, БПЛА, ракеты с системой лазерного наведения и другие оружейные системы, передает Анадолу.
После точного поражения заданных целей активная фаза учений была завершена.
Цель учений - укрепление сотрудничества и координация действий подразделений, отработка навыков операций в зимних условиях.
На "Дне открытых дверей" в рамках учений присутствовали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакюз.
В ходе учений были отработаны действия подразделений спецназа.
Вертолеты доставили спецназовцев к намеченным целям в заснеженных горах. После уничтожения целей началась вторая фаза учений, в ходе которой были отработаны действия в рамках спасательной операции.
Во второй фазе учений были задействованы танки и артиллерия, которые произвели точные выстрелы по заданным целям. На вертолете Chinook в район учений были доставлены артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров.
По завершении учений спецназовцы совершили прыжок с парашютом с флагами стран-участниц маневров с самолета ВВС Катара.
В учениях участвовали военнослужащие восьми стран. Представители семи стран наблюдали за ходом маневров.
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