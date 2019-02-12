Адвоката Эмиля Курбединова намерены исключить из состава коллегии адвокатов
|10:45 22.02.2019
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|Крым
Сегодня, 22 февраля 2019 года в 11 часов дня, ожидается заседание президиума «КЦКА» (Крымская центральная коллегия адвокатов) членом которой является известный во всем мире своей профессиональной и правозащитной деятельностью адвокат Эмиль Курбединов.
На этой встрече с большой долей вероятности он будет исключен из состава данной коллегии, сообщает Крымская солидарность.
КЦКА, не предприняв попытки оспорить предупреждение Минюста, намерено оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи.
Ранее, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, заявлял: «По делу Эмиля, ФПА определилась сразу и давно, претензии к нему незаконны!». Однако решение КЦКА противоречит данному заявлению.
Вынужденное подобное отношение коллегии адвокатов к своим участникам и членам говорит о том, что сегодня силовые структуры, используя законодательство в качестве рычагов для нейтрализации инакомыслящих, начали давление уже и на адвокатов, что является опасным прецедентом для любого общества.
Напомним, что Министерство юстиции России потребовало исключить адвоката Эмиля Курбединова из «Крымской центральной коллегии адвокатов» до 1 марта 2019 года.
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