Сегодня, 22 февраля 2019 года в 11 часов дня, ожидается заседание президиума «КЦКА» (Крымская центральная коллегия адвокатов) членом которой является известный во всем мире своей профессиональной и правозащитной деятельностью адвокат Эмиль Курбединов.

На этой встрече с большой долей вероятности он будет исключен из состава данной коллегии, сообщает Крымская солидарность.

КЦКА, не предприняв попытки оспорить предупреждение Минюста, намерено оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи.

Ранее, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, заявлял: «По делу Эмиля, ФПА определилась сразу и давно, претензии к нему незаконны!». Однако решение КЦКА противоречит данному заявлению.

Вынужденное подобное отношение коллегии адвокатов к своим участникам и членам говорит о том, что сегодня силовые структуры, используя законодательство в качестве рычагов для нейтрализации инакомыслящих, начали давление уже и на адвокатов, что является опасным прецедентом для любого общества.

Напомним, что Министерство юстиции России потребовало исключить адвоката Эмиля Курбединова из «Крымской центральной коллегии адвокатов» до 1 марта 2019 года.