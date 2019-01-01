Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ

13:01 22.02.2019 0 комментариев Румыния

Румунська православна церква 21 лютого провела засідання власного Синоду, на якому румунські церковні ієрархи вирішили висунути Православної церкви України низку умов, після виконання яких можна буде говорити про визнання ПЦУ й Румунською церквою.

Так, Синод зробив заяву щодо Томосу та його прийняття в Україні, повідомляє ZN,UA з посиланням на Cerkvarium.

"Томос сприйняли тільки українські православні, які не були у спілкуванні з Московським Патріархатом. Тому питання церковної єдності в Україні на даний час ще повністю не вирішене. Також є велике російське етнічне населення, яке підтримує прямі контакти з Московським патріархатом. Для прийняття конкретного та вірного рішення на найближчій сесії Синоду пріоритет буде відданий тому, що в Україні налічується 127 румунських православних парафій, особливо в районі Північної Буковини, у віданні Української Православної Церкви Московського Патріархату. Необхідно провести реальні консультації з цими румунськими православними, які стурбовані збереженням своєї етнічної та мовної ідентичності", - йдеться у рішенні синоду.

Румунська церква планує для вирішення цього питання отримати письмові гарантії від церковної та світської української влади; гарантії будуть засвідчувати той момент, що етнічна і мовна ідентичність румунів буде поважатися, і що ці румунські православні будуть мати можливість організуватися у власний Румунський православний вікаріат і розвивати духовні зв'язки з Румунським Патріархатом, підтримувати їх, отримувати та користуватися богослужбовими та церковними книгами на рідній, тобто румунській мові.

Також Румунський Патріархат попросить Вселенський Патріархат роз'яснити проблему неканонічних ієрархів і священиків, що належали до колишнього "Київського патріархату".



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