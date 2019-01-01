Румунська православна церква 21 лютого провела засідання власного Синоду, на якому румунські церковні ієрархи вирішили висунути Православної церкви України низку умов, після виконання яких можна буде говорити про визнання ПЦУ й Румунською церквою.

Так, Синод зробив заяву щодо Томосу та його прийняття в Україні, повідомляє ZN,UA з посиланням на Cerkvarium.

"Томос сприйняли тільки українські православні, які не були у спілкуванні з Московським Патріархатом. Тому питання церковної єдності в Україні на даний час ще повністю не вирішене. Також є велике російське етнічне населення, яке підтримує прямі контакти з Московським патріархатом. Для прийняття конкретного та вірного рішення на найближчій сесії Синоду пріоритет буде відданий тому, що в Україні налічується 127 румунських православних парафій, особливо в районі Північної Буковини, у віданні Української Православної Церкви Московського Патріархату. Необхідно провести реальні консультації з цими румунськими православними, які стурбовані збереженням своєї етнічної та мовної ідентичності", - йдеться у рішенні синоду.

Румунська церква планує для вирішення цього питання отримати письмові гарантії від церковної та світської української влади; гарантії будуть засвідчувати той момент, що етнічна і мовна ідентичність румунів буде поважатися, і що ці румунські православні будуть мати можливість організуватися у власний Румунський православний вікаріат і розвивати духовні зв'язки з Румунським Патріархатом, підтримувати їх, отримувати та користуватися богослужбовими та церковними книгами на рідній, тобто румунській мові.

Також Румунський Патріархат попросить Вселенський Патріархат роз'яснити проблему неканонічних ієрархів і священиків, що належали до колишнього "Київського патріархату".