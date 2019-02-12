Молдова не визнає анексію Криму
|11:21 22.02.2019
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|Крым
Республіка Молдова не визнає анексію Криму і підтримує зусилля України з відновлення суверенітету і територіальної цілісності української держави.
Про це під час дебатів на Генеральній Асамблеї ООН заявила державний секретар Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Тетяна Молчан, повідомляє Укрінформ.
"Республіка Молдова закликає Російську Федерацію припинити дестабілізуючі дії в регіоні і дотримуватися фундаментальних принципів і норм міжнародного права відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і про беззастережне виведення своїх військ і озброєння з території Республіки Молдова", - зазначила дипломат.
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Молчан наголосила, що Республіка Молдова підтверджує підтримку зусиль України з відновлення суверенітету і територіальної цілісності української держави.
Нині Молдова делегувала 40 своїх громадян, які беруть участь у моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.
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