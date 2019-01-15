В январе Бердянский порт увеличил перевалку зерна на 70%
|11:01 22.02.2019
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|Украина
Бердянский морской порт в январе 2019 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1% — до 109 тыс. тонн.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.
Перевалка экспортных грузов зерна выросла на 70,1% — до 107,5 тыс. тонн. Переработка импортных тарно-штучных грузов составила 1,5 тыс. тонн.
Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.
Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».
Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.
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