Росія заявила, що ЄСПЛ відмовив Україні в забезпечувальних заходах щодо подій в Керченській протоці

09:51 22.02.2019 0 комментариев Крым

Європейський Суд з прав людини повідомив Мін'юст Росії про відмову в задоволенні запиту української влади про застосування нових забезпечувальних заходів у справі українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції РФ.

"Доводи української влади і представлені матеріали не переконали ЄСПЛ в необхідності задоволення заявлених вимог. За результатами їх розгляду Європейський Суд визнав, що запит не містить нових аргументів і є ідентичним заявленому раніше зверненням, на яке російська влада вже представили вичерпну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Міністерство юстиції України подало додаткову заяву до Європейського суду з прав людини, щодо українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки, з вимогою надати їм медичну допомогу і перемістити в лікарні.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня. 



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