Президент Молдови заявив в четвер, що країна потребує хороших відносин з Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу.

У інтерв'ю Associated Press Додон зазначив, що Молдова залежить від Москви в енергетичному та експортному плані, а також у зв’язку з потребою вирішення замороженого конфлікту в проросійському Придністров'ї, повідомляє Європейська Правда.

Даючи інтерв'ю напередодні парламентських виборів, які пройдуть у неділю, Додон заявив, що Молдові потрібен відкритий російський ринок для молдовської продукції та енергоресурси. Крім того, за його словами, не слід забувати про "понад 500 тисяч наших громадян у Росії".

Не відкидаючи також зв’язків з ЄС, куди зараз надходить 70% молдовського експорту, Додон підкреслив невпевненість щодо майбутнього і розвитку Євросоюзу.

"Я не знаю, що буде з ЄС через 10-15 років. Чому ми повинні встановлювати цілі і давати обіцянки?" - сказав він, вказуючи на запланований Brexit та зростання антиєвропейських настроїв у деяких державах-членах ЄС.