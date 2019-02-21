Додон заявив, що Молдові потрібна Росія, на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу
|10:51 22.02.2019
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|Молдова
Президент Молдови заявив в четвер, що країна потребує хороших відносин з Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу.
У інтерв'ю Associated Press Додон зазначив, що Молдова залежить від Москви в енергетичному та експортному плані, а також у зв’язку з потребою вирішення замороженого конфлікту в проросійському Придністров'ї, повідомляє Європейська Правда.
Даючи інтерв'ю напередодні парламентських виборів, які пройдуть у неділю, Додон заявив, що Молдові потрібен відкритий російський ринок для молдовської продукції та енергоресурси. Крім того, за його словами, не слід забувати про "понад 500 тисяч наших громадян у Росії".
Не відкидаючи також зв’язків з ЄС, куди зараз надходить 70% молдовського експорту, Додон підкреслив невпевненість щодо майбутнього і розвитку Євросоюзу.
"Я не знаю, що буде з ЄС через 10-15 років. Чому ми повинні встановлювати цілі і давати обіцянки?" - сказав він, вказуючи на запланований Brexit та зростання антиєвропейських настроїв у деяких державах-членах ЄС.
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