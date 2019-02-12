Українському політв'язню в РФ Олегу Сенцову, який відбуває строк у приполярному Лабитнангі, не доставляють "Новую газету", передплату на яку йому оформила редакція видання.

Про це розповіла Укрінформу російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Олег Сенцов пише в листі, що знову не отримує "Новую газету". Тобто передплата, оформлена редакцією видання, наразі не працює», - сказала Щур.

Як повідомлялося, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року за обвинуваченням у підготовці терактів. Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20-ти.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Загалом у Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.