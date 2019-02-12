У Криму проти фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб-ут Тахрір» Сейрана Салієва окупанти порушили кримінальну справу через відеозапис у російській соцмережі «Вконтакте».

Про це адвокат Маммет Мамбетов дізнався під час відвідування свого підзахисного у СІЗО, повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.

У постанові про порушення кримінальної справи, копію якого має в своєму розпорядженні редакція, йдеться, що Салієв звинувачується в розміщенні відеороликів на своїй сторінці у "Вконтакте" в період з 2013 по 2015 рік, у яких, за версією "слідства", нібито є заклики до терористичної діяльності та виправдання тероризму.

«Вчора я прийшов відвідати Сейрана в СІЗО, під час цієї зустрічі він мені показує постанову про порушення справи за частиною 2 статті 205.2 «Публічні заклики до тероризму». Я питаю: «Сейран, звідки це в тебе?» Він відповідає: «Мені це в віконце в камеру закинули, як собаці кинули». Відповідно я роблю висновки, що жодних процесуальних норм при врученні постанови дотримано не було», – розповів адвокат.

Адвокат також додав, що завтра планує відвідати управління ФСБ у Сімферополі, де його підзахисному висунуть нове звинувачення і проведуть допит із цього приводу.

«Сьогодні мені зателефонував слідчий і запросив до управління для того, щоб вручити Сейрану постанову і провести допит», – розповів адвокат.

16 січня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скарги фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Мемета Бєлялова і Сейрана Салієва на продовження їм запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».