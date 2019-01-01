РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують "Північний потік-2"

09:41 22.02.2019 0 комментариев Россия

“Спроби представників балтійських країн і України зобразити „Північний потік-2“ як переважно політичний проект в Парламентській асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ)” нібито “зустріли нерозуміння” з боку інших членів організації.

Про це заявив в четвер, 21 лютого, журналістам глава російської делегації, віце-спікер Держдуми Петро Толстой за підсумками першого дня зимової сесії ПА ОБСЄ, інформує УНН з посиланням на ТАСС, яке наводить його слова.

Зокрема, він вказав на дискусію навколо будівництва “Північного потоку — 2”, яка пройшла в ході засідання комітету з економічних питань. “Спроби наших опонентів з країн Балтії і України якимось чином представити цей проект як політичний викликали подив і заперечення з боку інших членів ОБСЄ”, — сказав Толстой.

“Упевнений, що російська делегація на майданчику Парламентської асамблеї продовжить конструктивно переконувати своїх партнерів і відстоювати позиції Російської Федерації”, — зазначив віце-спікер Держдуми.

Нагадуємо, Австрія продовжить розвивати “Північний потік-2” і купувати газ у РФ.



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