Офіційна Оттава наполягає, що Росія мусить негайно звільнити українських моряків

09:01 22.02.2019 0 комментариев Крым

Офіційна Оттава наполягає, що Росія мусить негайно звільнити українських моряків, захоплених у полон наприкінці минулого року поблизу Керченської протоки.

Про це заявив постійний представник Канади в ООН Річард Арбайтер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не забуваймо про незаконні дії Росії минулого листопада навколо Керченської протоки, що  спричинили подальшу регіональну нестабільність та наразили на небезпеку життя людей. Ми продовжуємо закликати до негайного звільнення українських моряків і суден, утримуваних Росією”, - сказав Арбайтер.

Він додав, що Канада продовжує всіляко підтримувати народ України. “Відколи Канада стала першою західною державою, що визнала незалежність України у 1991 році, вона підтримувала демократичні та економічні зміни в Україні, у тому числі під час та після революції Євромайдану. Увесь цей час Канада залишається непорушною у прихильності народу України”, - зазначив Арбайтер.

На його переконання, за п'ять років, що минули після Революції Гідності, “незважаючи на численні виклики, Україна досягла вражаючого прогресу в забезпеченні стабільного, демократичного та успішного майбутнього для своїх громадян”.



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