Україна нагадала ОБСЄ, що у Керченській протоці було не "напруження", а збройна атака РФ

08:41 22.02.2019 0 комментариев Крым

Голова Постійної делегації ВР в ПА ОБСЄ Артур Герасимов нагадав генеральному секретареві ОБСЄ Томасу Гремінгеру, що в Керченській протоці 25 листопада 2018 року мало місце не "напруження" (tensions), а відкрита збройна атака збройних сил РФ проти українських кораблів.

Так український нардеп коротко прокоментував подію під час спільного засідання загальних комітетів ПА ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В Керченській протоці - не напруження. Це була відкрита збройна атака російських збройних сил проти українських кораблів у міжнародних водах з використанням вертольотів, літаків та гармат, з вогнем на ураження", - емоційно наголосив Герасимов відразу після поставленого запитання генсеку ОБСЄ.

Згодом у коментарі Герасимов наголосив, що українській стороні потрібно "жорстко коригувати" такі висловлювання, коли речі не називаються своїми іменами, і збройний напад не називається збройним нападом. "Ми маємо жорстко це коригувати, що сьогодні українська делегація і зробила, коли в присутності всіх делегатів Асамблеї ми жорстко це відкоментували і назвали збройний напад збройним нападом, а не tensions", - сказав він.

Раніше під час виступу на спільному засіданні загальних комітетів ПА ОБСЄ генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що "напруга в районі Азовського моря та Керченської протоки викликає глибоке занепокоєння".

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонне управління ФСБ Росії в районі Керченської протоки атакувало три кораблі Військово-морських сил України - катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», які прямували з одеського порту в порти Бердянська і Маріуполя. В результаті українські судна було захоплено й відбуксовано в порт міста Керч, а троє українських моряків дістали поранення. Всього на бортах кораблів перебували 24 українських моряки.

29 листопада всіх моряків етапували до Москви, в СІЗО «Лефортово» і «Матросская тишина».

Українських моряків звинувачують за ч.3 статті 322 КК РФ - незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації, здійснене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою або із застосуванням насильства чи з загрозою його застосування.



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