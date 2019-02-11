Напруга в районі Азовського моря та Керченської протоки викликає глибоке занепокоєння.

На цьому наголосив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер під час 18-ї зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Напруга над Азовським морем та Керченською протокою викликає глибоке занепокоєння. 26 листопада я видав державам-учасницям в Постійній Раді раннє попередження, закликаючи до стриманості та дипломатичного рішення. Суттєвий діалог є єдиним виходом. Я закликаю усіх тримати відкритими канали зв'язку", - сказав він.

Генсек ОБСЄ запевнив, що мирне врегулювання кризи в та навколо України залишається серед головних пріоритетів ОБСЄ: "Знаходження мирного врегулювання кризи в та навколо України залишається серед ТОП-пріоритетів ОБСЄ. ОБСЄ продовжує допомагати у питанні деескалації напруги на місцях та підтримує зусилля із знаходження мирного рішення".

Гремінгер додав, що Мінські домовленості залишаються найкращим шляхом до миру на Донбасі.

"Я переконаний, що зростаюча недовіра між сторонами перешкоджає імплементації Мінських домовленостей, які залишаються найкращим шляхом для досягнення миру", - сказав він.