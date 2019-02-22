Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні
|08:01 22.02.2019
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|Крым
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.
Про це він написав у twitter, повідомляє Українська Правда.
"Наш новий сайт "Протидія російській агресії в Україні" – інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати наслідки російської агресії в Україні", – написав Волкер.
"Після української Революції гідності 2013-2014 рр. (вона ж Євромайдан) Росія незаконно захопила і окупувала Крим і почала збройний конфлікт на сході України. П'ять років по тому Росія продовжує озброювати, навчати, керувати і воювати на боці антиурядових сил на сході України, водночас неправдиво наполягаючи на тому, що вона не є стороною конфлікту", - вказується на сайті.
На сторінках сайту викладено хронологію подій від окупації Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року. Вказано наслідки цих подій для мирного населення та інфрастурктури, перераховані інші гібридні методи війни проти України, до яких вдається Росія, тощо.
"Росія несе пряму відповідальність за біль і страждання в Україні", - підкреслюється на головній сторінці сайту.
Нагадуємо:
Управління верховного комісара ООН із прав людини оцінює загальне число жертв, пов’язаних із конфліктом в Україні станом на 31 грудня 2018 року, в 40-43 тисячі.
Із цього числа близько 13000 – загинули (3320 – цивільні, зокрема 298 пасажирів рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року, 4000 українських військових і 5,5 тисячі представників збройних формувань).
Ще 27,5-30 тисяч людей поранені (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських сил і 12-13 тисяч представників збройних формувань)
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