Головнокомандувач Збройними Силами України – Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко розказав, що зенітно-ракетні комплекси “Тор” та “Куб” повертається до бойового складу протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України.

Про це він повідомив в себе на офіційній сторінці у Facebook під час випробувань модернізованих комплексів на Державному випробувальному полігоні “Ягорлик” у Херсонській області, передає mil.in.ua.

Під час цих випробувань здійснювались пуски з модернізованих зенітно-ракетних комплексів “Тор” та “Куб”.

На модернізованих зенітно-ракетних комплексах замінено аналогові системи на цифрові, що значно підвищує ефективність та термін роботи ЗРК.

Роботи з модернізації ЗРК “Тор” та “Куб” проводились українським підприємством НПП “Аеротехніка” та вони дозволяють поліпшити технічні характеристики та розширити функціональні можливості ЗРК за рахунок реалізації нових алгоритмів обробки та відображення інформації про пристрої, що використовують цифрову обробку сигналів на сучасній елементній базі.

Це надасть можливість підвищити потенціал як зенітних ракетних військ ЗСУ, так і системи ППО держави в цілому, – сказав Віктор Муженко.

Вперше про повернення цех систем стало відомо у травні 2018-го року, загалом Україна поверне до строю шість типів зенітно-ракетних комплексів.

Ці комплекси раніше знаходились на озброєнні частин протиповітряної оборони України, так 2К12 «Куб» несли чергування в складі 1069-го, 1175-го, 1215-го та 254-го зенітних ракетних полків, а 9К330 «Тор» у складі 257-го зенітного ракетного полку. Всі вони були розформовані у першій половині 2000-х років.

Нагадаємо, що у листопаді 2018-го року на Державному випробувальному полігоні “Ягорлик” у Херсонській області відбулись бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил ЗС України, тоді проводились пуски з модернізованих та повернутих до строю ЗРК – С-125, С-300В1 та “Оса-АКМ”.