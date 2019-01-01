У Міноборони Естонії заявили про фактичну підготовку до війни

20:41 21.02.2019 0 комментариев Россия

Голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Салим заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Postimees.

За його словами, мова йде не про "гру в оборону за підручниками" і не про ведення господарства Міноборони - закупівлі Естонії "пов'язані з безпекою підготовкою до війни", і завдання країни - якомога вдаліше конвертувати кожен витрачений цент в оборону. Сальм не уточнив, з ким збирається воювати Естонія.

"Найважливіше, що я зараз скажу - це з політичної точки зору трохи некоректно - але з допомогою оборонних інвестицій і переорганізації Сил оборони ми сьогодні фактично готуємося до війни", - сказав Салым.

Нагадаємо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі. Він заявив, що найбільша небезпека йде від Росії, яка цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.

Зазначимо, депутати Рійгікогу естонської схвалили ініціативу, згідно з якою парламент звернеться до уряду із пропозицією запровадити персональні санкції проти чиновників РФ.

 



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