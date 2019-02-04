В соответствии с требованиями Стратегии развития флота до 2035 года решением командования ВМС ВС Украины в Одессе создан и начал работу первый клуб старшин Морского командования.

Об этом сообщает информационная редакция информагентства Минобороны (м. Одеса), передает Флот - 2017.

«Главная цель функционирования клуба старшин Морского командования заключается в формировании профессионально подготовленного ядра старшинского состава и качественной подготовке экипажей кораблей, катеров и судов обеспечения флота. Сейчас продолжаются государственные испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр», недавно на судостроительном предприятии заложены новые катера для нужд флота, поэтому приоритетной задачей является профессиональная подготовка матросов и старшин, которые будут действовать в море слаженно как единый организм», - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Как отметил временно исполняющий обязанности главного старшины командования ВМС ВС Украины Геннадий Овчинников, в клубе старшины со всех кораблей и катеров смогут проводить совещания, вести различные заседания и оперативно реагировать на проблемные вопросы, возникающие в ходе работы с личным составом.

Руководство ВМСУ также планирует открыть клуб сержантов Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, который будет работать в подобном формате.