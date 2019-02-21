У Росії розгледіли провокації в закріпленні в Конституції курсу України на НАТО
|20:01 21.02.2019
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|Украина
У Кремлі заявили, що український закон про закріплення в Конституції курсу в ЄС і НАТО спрямований на знищення Мінських домовленостей.
Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають російські ЗМІ, повідомляє Еспресо.
За словами Лаврова, ухвалення подібного закону "породили в ньому ще більші сумніви" щодо бажання України виконувати Мінські домовленості.
"Тому що люди, які живуть на Донбасі... від них вимагають возз'єднатися в державі не на основі Мінських угод, а на основі Конституції, яка тепер вимагає вступати в НАТО - це провокація, спрямована на пряме знищення Мінських домовленостей", - заявив він.
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