У Кремлі заявили, що український закон про закріплення в Конституції курсу в ЄС і НАТО спрямований на знищення Мінських домовленостей.

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають російські ЗМІ, повідомляє Еспресо.

За словами Лаврова, ухвалення подібного закону "породили в ньому ще більші сумніви" щодо бажання України виконувати Мінські домовленості.

"Тому що люди, які живуть на Донбасі... від них вимагають возз'єднатися в державі не на основі Мінських угод, а на основі Конституції, яка тепер вимагає вступати в НАТО - це провокація, спрямована на пряме знищення Мінських домовленостей", - заявив він.