Пораненому українському військовополоненому моряку Андрію Ейдеру після медичного обстеження відмовили у госпіталізації.

Про це журналістка Вікторія Івлєва написала у себе у Facebook, передає Еспресо.

"Андрій Ейдер сьогодні був у травматологічному відділенні Першої міської лікарні Москви. У госпіталізації відмовлено. Без коментарів", - зазначила Івлєва.

Нагадаємо, що Андрій Ейдер - наймолодший військовополонений. Йому 19 років. У результаті захоплення Росією українських кораблів, Андрій отримав важке поранення в обидві ноги. Йому зробили операцію в Керчі.

Діагноз гепатиту в Андрія не підтвердився.