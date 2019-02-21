Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
|19:41 21.02.2019
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|Крым
Пораненому українському військовополоненому моряку Андрію Ейдеру після медичного обстеження відмовили у госпіталізації.
Про це журналістка Вікторія Івлєва написала у себе у Facebook, передає Еспресо.
"Андрій Ейдер сьогодні був у травматологічному відділенні Першої міської лікарні Москви. У госпіталізації відмовлено. Без коментарів", - зазначила Івлєва.
Нагадаємо, що Андрій Ейдер - наймолодший військовополонений. Йому 19 років. У результаті захоплення Росією українських кораблів, Андрій отримав важке поранення в обидві ноги. Йому зробили операцію в Керчі.
Діагноз гепатиту в Андрія не підтвердився.
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