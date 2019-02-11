Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
|19:21 21.02.2019
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|Крым
Голосіївський районний суд Києва 21 лютого продовжив запобіжний захід колишньому голові Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерію Чорнобуку у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим у Facebook.
Як зазначається, суд задовільнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про продовження запобіжного заходу.
"За результатами розгляду клопотання, останньому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 3 листопада 2018 року, Служба безпеки України та прокуратура Автономної Республіки Крим затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду АР Крим, який підозрюється у вчиненні дій передбачених ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).
11 липня 2019 року Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України. Його звинувачують у допомозі РФ та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства Російської Федерації, що призвело до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим.
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