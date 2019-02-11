На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств

19:01 21.02.2019 0 комментариев Крым

Штабом так называемой "Крымской военно-морской базы" (ВМБ) проведена внезапная проверка готовности отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) к действиям по предназначению.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа страны оккупанта, военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера многоцелевого назначения (ПРДК)  «Грачонок» провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей, передает PortNews.

В ходе проверки экипаж ПДРК отработал действия по обнаружению подводных пловцов с использованием имеющихся технических средств катера.

 



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