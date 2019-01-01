Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України

18:21 21.02.2019 0 комментариев Россия

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у зв'язку з розширенням санкцій за атаку на українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря заявив, що ЄС знову піддався тиску внутрішніх русофобів, США та України.

Як передає власний кореспондент  УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з представниками Асоціації європейського бізнесу.

«На жаль, не всі в Європі підтримують настрій на нормалізацію російсько-євросоюзівських зв'язків. Не припиняється - ви це знаєте, кожного дня спостерігаєте - антиросійська кампанія. Нашу країну наполегливо намагаються представити як стратегічну загрозу європейській безпеці, справно продовжуються односторонні рестрикції, і буквально днями Євросоюз вкотре піддався тиску своїх внутрішніх русофобів, і Сполучених Штатів, і України», - сказав Лавров.

При цьому він поскаржився, що Україну і Грузію «наполегливо втягують» у НАТО.

«Ми бачимо, що демонізація Росії в очах широкої європейської громадськості має на меті - створити зручну ширму для вирішення геополітичних завдань. Триває курс на нарощування військової активності НАТО і розгортання військової інфраструктури Альянсу поблизу російських кордонів», - додав він.

 



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