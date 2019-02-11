Украинские власти готовят "очередную провокацию" в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО.

Об этом в четверг, 21 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сообщает ТАСС.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории, - сказал Лавров. - Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив".

"Если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", - добавил министр.