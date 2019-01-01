Ryanair запускає рейс до Мадрида
|18:01 21.02.2019
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|Украина
Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про відкриття нового маршруту з Києва до Мадрида.
Польоти за новим рейсом розпочнуться вже у жовтні 2019 року, йдеться в повідомленні компанії, передає ВВС.
Ryanair літатиме до столиці Іспанії чотири рази на тиждень.
Раніше єдиним містом Іспанії, куди літала авіакомпанія, була Барселона.
Разом із новим напрямком загальна кількість маршрутів Ryanair з київського аеропорту Бориспіль сягнула 24.
Згідно з повідомленням, українці вже можуть придбати на сайті компанії квитки на рейси лоукостера до березня 2020 року, хоча станом на 15:20 продаж квитків на рейс до Мадрида ще не розпочався.
У вівторок про запуск нових рейсів оголосила інша бюджетна авіакомпанія - Wizz Air. Обидва нові маршрути прямуватимуть із Києва до Греції.
З 20 травня компанія відкриє маршрут Київ-Салоніки, який виконуватимуть двічі на тиждень — у понеділок і п'ятницю.
Другий рейс — Київ-Афіни планують відкрити 21 травня. За ним літатимуть двічі на тиждень, у вівторок і суботу.
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