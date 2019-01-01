Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про відкриття нового маршруту з Києва до Мадрида.

Польоти за новим рейсом розпочнуться вже у жовтні 2019 року, йдеться в повідомленні компанії, передає ВВС.

Ryanair літатиме до столиці Іспанії чотири рази на тиждень.

Раніше єдиним містом Іспанії, куди літала авіакомпанія, була Барселона.

Разом із новим напрямком загальна кількість маршрутів Ryanair з київського аеропорту Бориспіль сягнула 24.

Згідно з повідомленням, українці вже можуть придбати на сайті компанії квитки на рейси лоукостера до березня 2020 року, хоча станом на 15:20 продаж квитків на рейс до Мадрида ще не розпочався.

У вівторок про запуск нових рейсів оголосила інша бюджетна авіакомпанія - Wizz Air. Обидва нові маршрути прямуватимуть із Києва до Греції.

З 20 травня компанія відкриє маршрут Київ-Салоніки, який виконуватимуть двічі на тиждень — у понеділок і п'ятницю.

Другий рейс — Київ-Афіни планують відкрити 21 травня. За ним літатимуть двічі на тиждень, у вівторок і суботу.