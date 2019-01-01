Ryanair запускає рейс до Мадрида

18:01 21.02.2019 0 комментариев Украина

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про відкриття нового маршруту з Києва до Мадрида.

Польоти за новим рейсом розпочнуться вже у жовтні 2019 року, йдеться в повідомленні компанії, передає ВВС.

Ryanair літатиме до столиці Іспанії чотири рази на тиждень.

Раніше єдиним містом Іспанії, куди літала авіакомпанія, була Барселона.

Разом із новим напрямком загальна кількість маршрутів Ryanair з київського аеропорту Бориспіль сягнула 24.

Згідно з повідомленням, українці вже можуть придбати на сайті компанії квитки на рейси лоукостера до березня 2020 року, хоча станом на 15:20 продаж квитків на рейс до Мадрида ще не розпочався.

У вівторок про запуск нових рейсів оголосила інша бюджетна авіакомпанія - Wizz Air. Обидва нові маршрути прямуватимуть із Києва до Греції.

З 20 травня компанія відкриє маршрут Київ-Салоніки, який виконуватимуть двічі на тиждень — у понеділок і п'ятницю.

Другий рейс — Київ-Афіни планують відкрити 21 травня. За ним літатимуть двічі на тиждень, у вівторок і суботу.



Ещё на эту тему:

12:41 12.02.2019
SkyUp запускає прямі рейси Харків-Шарджа з 2 березня, планує запуск рейсів до Дубая
17:41 04.02.2019
Ernest Airlines розширює флот і планує літати з Києва до Тирани, Рима і Генуї з аеропорту "Київ"
19:41 25.01.2019
SkyUp з травня запустить чартерні рейси з Миколаєва на турецький курорт
12:54 14.01.2019
В Одесу влітку зайдуть два міжнародних лоукостера
22:00 03.01.2019
Куда и когда можно будет вскоре летать из Киева и Львова
18:09 14.12.2018
Австрийский лоукост начал продажу дешевых билетов из Киева в Вену
14:14 13.12.2018
Авіакомпанія Laudamotion з’єднає прямим рейсом Київ та Відень / Фото
14:15 11.12.2018
Украинский лоукостер SkyUp открывает рейсы на популярный у туристов остров
10:41 22.11.2018
Український лоукостер запускає 9 нових маршрутів: куди і за скільки
20:29 20.11.2018
Ryanair всерьез изучает возможность запуска рейсов в Одессу, Херсон и Харьков
12:59 20.11.2018
Ryanair сьогодні оголосить нові рейси до Києва та запустить квитки по 5 євро до Лондона
10:10 20.11.2018
Аеропорт Миколаїв прийняв перший рейс після відкриття
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
Все новости страны
Россия Россия
18:41 21.02.2019
Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ
18:21 21.02.2019
Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України
14:01 21.02.2019
Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей
08:21 21.02.2019
Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
Все новости страны
Турция Турция
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
09:01 21.02.2019
У разі нової хвилі біженців із Сирії Туреччина не зможе з нею впоратися
Все новости страны
Украина Украина
19:41 21.02.2019
Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
19:21 21.02.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
19:01 21.02.2019
На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
18:01 21.02.2019
Ryanair запускає рейс до Мадрида
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс