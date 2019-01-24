Найближчі європейські союзники США «одноголосно» відхилили прохання адміністрації президента США Дональда Трампа залишити свої війська в якості «спостерігачів» після виведення контингенту американських військовослужбовців.



Про це пише газета The Washington Post з посиланням на американських і зарубіжних офіційних осіб, передает Главком.



Одне з головних прохань адміністрації Трампа до союзників полягало в тому, щоб сформувати сили «спостерігачів» для патрулювання «безпечної зони» на сирійській стороні кордону, що відокремлює Туреччину від сирійських курдів.



Серед цих союзників — Франція і Великобританія, які мають війська в Сирії, а також Німеччина, у якої власних сил у Сирії немає.



Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив минулого тижня, що був спантеличений такою тактикою Трампа. На цьому тижні міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що перспективи для заміни американських сил британцями в Сирії немає.



Військові чиновники неодноразово висловлювали стурбованість поспішним виведенням військ США, навіть після ліквідації терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Чиновники припускають, що терористи збережуть повстанський потенціал і сили для повернення, як це було після відходу американців з Іраку в 2011 році, говориться в матеріалі.



Газета пише, що кількість бойовиків «ІДІЛ» в Сирії та Іраку налічується від 20 тис. до 30 тис. чоловік.