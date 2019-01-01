Мариупольский морской порт в январе 2019 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,6% — до 334,76 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), сообщают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 24,4% — до 293,46 тыс. тонн, импортных — на 23,8%, до 40,3 тыс. тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении составила 1 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов, в частности, растительного масла составила 14,5 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 7,8% — до 107,46 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла в 2,5 раза — до 64,4 тыс. тонн, в том числе зерна — в 2,3 раза, до 38,7 тыс. тонн. Переработка строительных грузов увеличилась втрое — до 33,4 тыс. тонн, руды — на 25,5%, до 6,9 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов снизилась в 3,7 раза — до 2,76 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 40,2% — до 212,8 тыс. тонн. В частности, перевалка черных металлов снизилась на 40,2% — до 212,7 тыс. тонн, в том числе металлопроката — в 3,5 раза, до 19,3 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 9,7%, до 193,4 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений составила 0,1 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.