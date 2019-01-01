Украина заинтересована в развитии автомобильных дорог в направлении Румынии, Болгарии, Греции, Турция и реализации проекта по строительству Черноморской кольцевой автомагистрали.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с Генеральным секретарем Постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Майклом Христидисом в Женеве во вторник, передают Порты Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, в ходе встречи Омелян отметил недопустимость агрессивных действий России в Азовском и Черном морях и подчеркнул, что обеспечение безопасности судоходства и развитие портов является одной из приоритетных задач Украины.

В рамках рабочего визита в Швейцарию Омелян также встретился с министром инфраструктуры и управления водными ресурсами Нидерландов Корой ван Ниувенхейзен. Стороны обсудили участие Киева и Амстердама в развитии интегрированной системы транспортной логистики в сообщении Европа — Азия, реализацию проектов по развитию речного транспорта в Украине. Кроме того, состоялась встреча Омеляна со старшим директором Всемирного банка Гуанже Чэнем.

В декабре 2010 года Верховная Рада ратифицировала меморандум «О взаимопонимании в области скоординированного развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря», который предусматривает реализацию проекта Ring Highway Black Sea Ring (HWBSR). Согласно проекту, вдоль всего побережья будет проложена высокопропускная автомагистраль протяженностью 7,14 тыс. километров, состоящая из двух разделенных проезжих частей, каждая из которых будет иметь минимум две полосы движения. Меморандум о реализации проекта подписали 12 государств-членов ОЧЭС в Белграде в апреле 2007 года.

Автомагистраль соединит Украину, Россию, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову. Проект предусматривает многочисленные ответвления, посредством которых к автомагистрали будут «подключены» Армения, Азербайджан, Албания и Сербия. Согласно проекту, основной маршрут HWBSR проходит через Стамбул (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Батуми (Грузия) — Поти (Грузия) — Новороссийск (Россия) — Ростов-на-Дону (Россия) — Таганрог (Россия) — Мариуполь (Украина) — Мелитополь (Украина) — Одесса (Украина) — Кишинев (Молдавия) — Бухарест (Румыния) — Хасково (Болгария) — Эдирне (Турция) — Стамбул (Турция) и Комотини (Греция) — Александруполис (Греция) — Стамбул (Турция).