Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ

18:41 21.02.2019 0 комментариев Россия

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав до "нового початку" у складних німецько-російських відносинах.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Die Zeit.

"Ми хочемо, щоб ми по обидва боки зайнялися відкритими питаннями", - сказав Альтмаєр у четвер на німецько-російській бізнес-конференції в Берліні.

Діалог важливий, сказав міністр.

"Час безмовності був занадто довгим", - зазначив він, додавши, що економічний потенціал у німецько-російської торгівлі ще не вичерпаний.

Як зазначає видання, передусім "тягарем" для німецько-російських економічних відносин є взаємні санкції "у зв'язку з кризою в Україні". Президент Німецько-російської торгової палати Райнер Зеле заявив, що економіка сподівається на врегулювання конфлікту на сході України і довгоочікуваний вступ у процес поетапної відмови від санкцій.

Альтмаєр зазначив, що для того, щоб політична ситуація змінилася, щоб можна було приймати інші рішення, ще потрібно виконати роботу. Для цього необхідно виконати мінські угоди. Це передбачає перемир'я. Однак сторони в конфлікті не дотримуються цього перемир'я, пише видання.

Міністр економіки ФРН також знову став на захист спірного проекту газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Попит на газ в Німеччині буде рости. Але також важливо поставити питання поставок газу на більш широку основу, зазначає видання.

 



Ещё на эту тему:

15:45 14.02.2019
Кремль вважає підготовку нових санкцій США "оскаженілою русофобією"
20:21 13.02.2019
США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі
10:01 11.02.2019
Глава Міноборони Британії закликав готуватися до жорсткого протистояння РФ після Brexit
09:21 05.02.2019
У Європарламенті заявили, що Росія більше не є стратегічним партнером ЄС
18:41 31.01.2019
В Латвии «Россию-РТР» запретили за разжигание ненависти к украинцам
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
09:05 15.01.2019
У НАТО обговорять виконання рішень про реакцію на агресію Росії
14:41 11.01.2019
Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец
18:01 22.12.2018
Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу
15:15 20.12.2018
США продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России
12:26 19.12.2018
"Дружити" з Росією вкрай небезпечно - США попередили невеликі європейські країни
08:58 19.12.2018
Минобороны Великобритании внедряет не использованную со времен "холодной войны" стратегию противодействия России
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
Все новости страны
Россия Россия
18:41 21.02.2019
Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ
18:21 21.02.2019
Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України
14:01 21.02.2019
Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей
08:21 21.02.2019
Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
Все новости страны
Турция Турция
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
09:01 21.02.2019
У разі нової хвилі біженців із Сирії Туреччина не зможе з нею впоратися
Все новости страны
Украина Украина
19:41 21.02.2019
Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
19:21 21.02.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
19:01 21.02.2019
На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
18:01 21.02.2019
Ryanair запускає рейс до Мадрида
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс