Российская журналистка Дарья Асламова прокомментировала отказ молдавских властей пускать на территорию страны съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия-1» и поставила под сомнение авторитет президента РМ Игоря Додона.

Она задалась вопросом, есть ли в Молдове президент и «и может ли он ВООБЩЕ встречаться с журналистами». Журналистка упрекнула Додона в политическом бессилии у себя дома, сообщает DESCHIDE.MD.

Напомним, 19 февраля молдавские власти отказали во въезде на территорию РМ съемочным группам телеканалов НТВ и «Россия-1».

В свою очередь журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову не пустили в Молдову в октябре 2017 года. Тогда она прилетела в Кишинев по приглашению Игоря Додона, с которым планировалось интервью.

Асламова написала, что молдавские пограничники «постоянно роняли» её, из-за чего она получила синяки, а президент Игорь Додон лишь выразил свои сожаления.

«Вот такой президент. Когда меня выносили на руках молдавские пограничники и постоянно роняли (у меня осталось множество зафиксированных синяков), президент на следующий день выразил сожаление. Хотя я летела к НЕМУ!», — написала она в одном из комментариев к своему сообщению.

Журналистка также рассказала, что после скандала Додон предложил ей встретиться в Сочи. «Я ответила через радиоэфир "Комсомольской правды", что с президентами встречаются у них ДОМА. Иначе какой же это президент?», — написала Асламова, подчеркнув, что «президент, пригласивший журналиста, как минимум, отвечает за то, чтобы его впустили в страну».

По мнению Асламовой, Додон находится «в реальной изоляции и не имеет никаких прав, даже гражданских».

«Мне абсолютно все равно, кто меня выгоняет. Тем более меня об этом не ставили в известность. Но если президент страны не вправе пригласить себе гостей(!), тогда он находится в реальной изоляции и не имеет никаких прав. даже гражданских.. Его взяли в заложники, и он должен взывать об этом к миру», — написала журналистка.

Сотрудница «Комсомольской правды» считает, что случившееся со съемочными группами двух российских телеканалов — это «не объявленная война», и МИД РФ должен принять меры. «Если россиянам закрыта граница уже в течение двух лет, достаточно закрыть ее молдаванам на полгода и ввести санкции против местного бизнеса, и я посмотрю, что будет с правительством этой чудесной маленькой страны», — предложила журналистка.

Напомним, российская журналистка Дарья Асламова попыталась въехать на территорию Республики Молдова осенью 2017 года. Тогда она показала паспорт Хорватии и притворилась, что не знает русский язык. Заместитель министра внутренних дел Дорин Пуриче тогда говорил, что женщина пыталась говорить на хорватском и английском.