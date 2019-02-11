Військовополонений лейтенант ВМСУ Владислав Костишин на допиті говорив тільки про умови свого утримання та стан здоров'я.

Про це повідомив адвокат Олег Єлісєєв в Facebook, передає Укрінформ.

«Щойно відбулися слідчі дії щодо військовополоненого лейтенанта ВМСУ Владислава Костишина. В ході допиту Костишин повідомив, що є військовополоненим і на нього поширюється дія Женевської конвенції. Крім того, розповів про умови свого утримання та стан здоров'я», - написав адвокат.

Він уточнив, що в розмові перед початком слідчих дій підзахисний запевнив, що у нього все добре і він «знає, що величезна кількість людей як у Росії, так і в Україні бореться за нього та інших моряків і вони не забуті».

«Владислав здоровий і, не дивлячись на перебування в полоні, посміхається. Знову передає вітання всім, хто зараз це читає. Справжні герої ніколи не здаються», - резюмував Єлісєєв.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, - а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за звинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз всі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».

20 лютого Московський міський суд відхилив апеляційні скарги захисту шостій четвірці військовополонених українських моряків.