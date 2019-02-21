У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії

15:41 21.02.2019 0 комментариев Румыния

У Румунії, яка головує в ЄС, відкрили розслідування проти кількох чиновників Єврокомісії, в тому числі віце-президента Франса Тіммерманса.

Про це повідомляє  Європейська правда з посиланням на Romania TV.

Скарга була подана румунським сайтом Luju.ro, який звинувачує чиновників у "грубій фальсифікації звіту щодо прогресу Румунії від 13 листопада 2018 року".

Окрім Тіммерманса у скарзі вказані єврокомісар з питань правосуддя Вера Юрова, представник Єврокомісії в Румунії Анжела Крістя і генпрокурор Румунії Августин Лазар.

У скарзі дії вказаних чиновників звинувачують у зловживання службовим становищем, наданні неправдивих інформаційних повідомлень і фальсифікації звіту Єврокомісії.

"З повідомлень медіа ми дізналися, що румунська влада розпочала кримінальне розслідування проти кількох чиновників Єврокомісії щодо виконання ними службових обов’язків. Ми не коментуємо національні юридичні процедури, але нагадуємо, що всі чиновники Єврокомісії підпадають під юрисдикцію Суду ЄС і національні влади не мають юрисдикції в цих питаннях", - сказав сьогодні речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Він також нагадав, що всі чиновники підпадають під протокол про привілеї та імунітет, підписаний всіма державами-членами, включно з Румунією.

Схінас також сказав, що Єврокомісія не отримувала жодних офіційних повідомлень від румунської влади і не знає, в чому полягає суть звинувачень.

У своєму звіті Єврокомісія заявила про сповільнення реформ у сфері судочинства. "Набуття чинності змінами до закону про правосуддя, тиск на незалежність судових органів загалом та Національну дирекцію з боротьби з корупцією, а також інші кроки, що підривають боротьбу з корупцією, змінили або поставили під сумнів незворотність прогресу", - заявили в Брюсселі.

Напередодні в Єврокомісії заявили, що чекають на пояснення румунської влади щодо запровадження змін законодавства у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.



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