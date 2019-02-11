Подтопления подвалов водой и фекальными массами – основная проблема многоквартирных домов в Керчи.

Об этом заявила начальник инспекции по жилищному надзору, "главный государственный жилищный инспектор" оккупированного Крыма Юлия Жукова, пишет Крыминформ.

"Основной проблемой Керчи является подтопление домов водой и фекальными массами. В большинстве домов, куда мы приезжали, подвалы были затоплены фекалиями, – сказала Жукова. – Эти фекалии находились там постоянно, длительное время, что создавало дискомфорт проживания".

По ее словам, проводились работы по откачке фекальных масс из подвалов, но главная задача – установить источник.

"Вопрос стоит в том, чтобы найти источник попадания этих фекальных масс в подвалы. Это вопрос работы и управляющих, и ресурсосберегающих организаций. На один из домов, на который мы выезжали, причину подтопления нашли – забитый колодец", – подчеркнула Жукова.

Она отметила, что из-за постоянной сырости у большинства домов разрушилась отмостка, которую не восстанавливают. При этом разрушение отмостки у многоквартирных домов в Керчи носит массовый характер, подобных случаев в других муниципалитетах нет. Из-за отсутствия отмостки талая вода попадает в подвал, затапливая его.