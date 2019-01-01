Україна повністю готова до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)" і представництва інтересів держави Україна в ЄСПЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Мін'юсту, про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

За його словами, Секретаріат уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) направив запит в ЄСПЛ з проханням призначити в найкоротші терміни дату слухання.

"Секретаріат уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини отримав від Суду повідомлення щодо переносу дати усних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)", які раніше були призначені на 27 лютого 2019 р. У відповідь Секретаріат направив відповідний запит до ЄСПЛ із проханням призначити у найкоротші терміни нову дату слухання. Наразі очікуємо відповідної реакції від ЄСПЛ. Україна повністю готова до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)" та представництва інтересів держави України в ЄСПЛ", - зазначив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ.

"Як тільки Велика палата ЄСПЛ прийме рішення про нову дату слухання, ми в найкоротший термін повідомимо про це ЗМІ та громадськість і запросимо на ці слухання, як попередньо і планували", - додав Іван Ліщина.

Зараз у Європейському суді знаходиться п’ять міждержавних справ "Україна-Росія", пов’язаних з агресію РФ: "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території АР Крим унаслідок анексії РФ, "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей, "Україна проти Росії" стосовно фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів представниками терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" та їх незаконного або фактичного переміщення на територію Росії; "Україна проти Росії" щодо порушення Росією прав українських політичних в’язнів та "Україна проти Росії" щодо захоплених українських моряків.