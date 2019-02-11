Україна денонсує договір 2003 року про співпрацю з Росією в Азовському морі і Керченській протоці тоді, коли буде повністю зафіксована наша юридична позиція і будуть вирішені питання щодо міжнародного арбітражу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ, повідомляє Укрінформ.

"В осяжній перспективі ми це (денонсацію договору. - ред.) зробимо. Тоді, коли після слухань у нас буде цілком зафіксована юридична позиція і будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу. Якби ми розірвали її раніше, Росія використала б це для послаблення нашої юридичної позиції", - сказав Клімкін.

Водночас він зауважив, що розірвання договору щодо Азова не є панацеєю.

"Те, що відбувається навколо російської узурпації прав стосовно Керченської протоки і повзучої окупації Азовського моря, має відповідь, тільки якщо ми працюємо одночасно в трьох сферах: безпековій, економічній та в юридичній. Так само як і рішення щодо Донбасу тільки в безпековій сфері не має сенсу", - акцентував глава зовнішньополітичного відомства.

Він не зміг підвердити інформацію про те, що з РФ буцімто вже підписана угода про розподіл риби в Азовському морі.

"Це треба перевірити. Були консультації між нашим держкомітетом, але чи готовий текст, я маю запитати", - зазначив глава МЗС.