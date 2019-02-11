Клімкін розповів, коли Україна розірве договір з Росією щодо Азова

14:21 21.02.2019 0 комментариев Крым

Україна денонсує договір 2003 року про співпрацю з Росією в Азовському морі і Керченській протоці тоді, коли буде повністю зафіксована наша юридична позиція і будуть вирішені питання щодо міжнародного арбітражу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ,  повідомляє  Укрінформ.

"В осяжній перспективі ми це (денонсацію договору. - ред.) зробимо. Тоді, коли після слухань у нас буде цілком зафіксована юридична позиція і будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу. Якби ми розірвали її раніше, Росія використала б це для послаблення нашої юридичної позиції", - сказав Клімкін.

Водночас він зауважив, що розірвання договору щодо Азова не є панацеєю.

"Те, що відбувається навколо російської узурпації прав стосовно Керченської протоки і повзучої окупації Азовського моря, має відповідь, тільки якщо ми працюємо одночасно в трьох сферах: безпековій, економічній та в юридичній. Так само як і рішення щодо Донбасу тільки в безпековій сфері не має сенсу", - акцентував глава зовнішньополітичного відомства.

Він не зміг підвердити інформацію про те, що з РФ буцімто вже підписана угода про розподіл риби в Азовському морі.

"Це треба перевірити. Були консультації між нашим держкомітетом, але чи готовий текст, я маю запитати", - зазначив глава МЗС.



Ещё на эту тему:

19:41 21.02.2019
Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
19:01 21.02.2019
На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
16:01 21.02.2019
Адвокат розповів про допит у Росії військовополоненого моряка Костишина
15:01 21.02.2019
Денісова висловила протест через візити Карпачової до полонених моряків
12:01 21.02.2019
Пораненого військовополоненого українського моряка Сороку досі не лікують належним чином - адвокат
11:21 21.02.2019
СБУ: В окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера"
20:41 20.02.2019
В ООН озвучили кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму
14:21 20.02.2019
Сколько силовиков предали Украину при захвате Крыма: статистика
14:01 20.02.2019
Раненых военнопленных моряков ВМСУ отправили на обследование в больницы лишь "на бумаге"
13:41 20.02.2019
Сьогодні в РФ продовжать судити українських моряків
13:01 20.02.2019
США закликали РФ розблокувати Керченську протоку
12:41 20.02.2019
Денісова планує зустрітися із Москальковою у Греції
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
Все новости страны
Россия Россия
18:41 21.02.2019
Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ
18:21 21.02.2019
Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України
14:01 21.02.2019
Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей
08:21 21.02.2019
Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
Все новости страны
Турция Турция
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
09:01 21.02.2019
У разі нової хвилі біженців із Сирії Туреччина не зможе з нею впоратися
Все новости страны
Украина Украина
19:41 21.02.2019
Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
19:21 21.02.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
19:01 21.02.2019
На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
18:01 21.02.2019
Ryanair запускає рейс до Мадрида
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс