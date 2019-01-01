У порту «Ольвія» створять військову стивідорну компанію
|13:41 21.02.2019
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|Украина
Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 20 лютого, схвалив передачу з підпорядкування Міністерства інфраструктури в управління держконцерну «Укроборонпром» частини нерухомості ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія».
На його базі планується створення стивідорної компанії для обробки військових вантажів, повідомляють Порти України.
Згідно з документом, в управління держконцерну передається нерухоме майно держстивідора в Миколаєві по вул. Айвазовського, 29 і 29/1: склади, відкриті складські ділянки, каналізація, електро- і водогін, освітлювальні конструкції, господарські та офісні будівлі, ділянки автодороги і залізниці.
Як уточнило агентству джерело в уряді, рішення про перепідпорядкування «Укроборонпрому» Спеціалізованого морського порту «Ольвія» (колишній СМП «Октябрьск») прийнято на виконання рішення РНБО від 27 січня 2016 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2016 рік».
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