Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей

14:01 21.02.2019 0 комментариев Дагестан республика

Министерство туризма Дагестана создает дорожную карту для развития круизного судоходства и пляжного туризма в Махачкале.

Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства, передает Вестник Кавказа.

Уточняется, что еще только планируется выделить участки пляжа, которые станут приоритетными, и выбрать оператора, в обязанности которого войдет обустройство пляжа для комфортного отдыха.

В то же время в министерстве уточнили, что в Дагестане уже проводится работа по развитию круизного и яхтенного судоходства. Но, как отмечает глава ведомства Расул Ибрагимов, причалы Махачкалы непригодны для такого отдыха, поскольку в порту на ремонте стоит множество кораблей, что вызовет сложности при заходе круизных судов. 

Поэтому, указал министр, необходимо совместно установить точки, где можно возвести причальные сооружения.



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