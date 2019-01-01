Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей
|14:01 21.02.2019
|0 комментариев
|Дагестан республика
Министерство туризма Дагестана создает дорожную карту для развития круизного судоходства и пляжного туризма в Махачкале.
Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства, передает Вестник Кавказа.
Уточняется, что еще только планируется выделить участки пляжа, которые станут приоритетными, и выбрать оператора, в обязанности которого войдет обустройство пляжа для комфортного отдыха.
В то же время в министерстве уточнили, что в Дагестане уже проводится работа по развитию круизного и яхтенного судоходства. Но, как отмечает глава ведомства Расул Ибрагимов, причалы Махачкалы непригодны для такого отдыха, поскольку в порту на ремонте стоит множество кораблей, что вызовет сложности при заходе круизных судов.
Поэтому, указал министр, необходимо совместно установить точки, где можно возвести причальные сооружения.
Ещё на эту тему:
Современный комплекс по перевалке и переработке органической продукции появится в порту Рени
Мощности морской нефтеперевалки используются всего на 10%
АМПУ собирается перезапустить нефтяной терминал в «Южном»
ЧСЗ начал ремонт двух судов смешанного плавания
Туапсинский МТП в 2017 году на реализацию инвестпрограммы направит 741,2 млн руб. / Фото