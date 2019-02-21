Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов дал указание отстранить от должности «заместителя мэра» оккупированной Керчи Дилявера Мельгазиева.

После общения с сотрудниками предприятия МУП «Керчьгортранс» 21 февраля Сергей Аксенов дал указание отстранить от должности «замглавы администрации» Керчи Дилявера Мельгазиева, который курирует транспортное сообщение города, сообщает QHA.



«Мной принято решение отстранить от должность замглавы города Керчи господина Мельгазиева на время проведения служебного расследования», — сообщил Аксенов.

Данное решение связано со сложившейся обстановкой на предприятии «Керчьгортранс». Сергей Аксенов назвал «вопиющей» ситуацией то, что из 40 автобусах на городские дороги выходит только половина. «Глава» Крыма уже обратился к «правоохранительным органам», чтобы они разобрались в этой ситуации.

Напомним, в конце января сотрудники ФСБ нагрянули с проверкой на предприятие «Керчьгортранс». Они выяснили, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали — неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

Сегодня в Керчи не вышел на маршрут ни один троллейбус: для работы троллейбусов нет ни одного разрешительного документа, сообющила Керчь.ФМ.

Как сообщалось, ранее оккупанты назначили мать Дилявера Мельгазиева Меджеде Мельгазиеву новым директором Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра в оккупированном Крыму. До этого оккупанты уволили директора театра Биляла Билялова, который возглавлял его с 1994 года. Ему вменяют якобы финансовые нарушения на 33 миллиона рублей, 23 из которых — нецелевое использование. Также его обвиняют в невыполнении госзаказа. Сам Билялов заявил, что с его стороны никаких финансовых нарушений не было.