"Бакинский судостроительный завод" построит два нефтяных танкера для ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Соответствующий контракт подписали председатель ASCO Рауф Велиев и исполнительный директор ООО Иманверди Гасанов, передает Trend.

Новые танкеры, как и строящийся в настоящее время танкер «Лачин», будут иметь длину 141, ширину - 16,9, высоту – шесть метров. Дедвейт танкеров на море составит 7 884 тонны, на реке - 5 455 тонн. Скорость танкеров может достигать 10 узлов в час. Танкеры будут иметь шесть грузовых отсеков вместимостью 9 190 кубометров каждый.

Издание отмечает, что в сегодня, 21 февраля, в Баку состоялась церемония спуска на воду танкера «Лачин». В настоящее время завершилось строительство корпуса танкера, оставшиеся строительные работы пройдут на воде.