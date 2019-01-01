Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
|13:01 21.02.2019
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|Азербайджан
"Бакинский судостроительный завод" построит два нефтяных танкера для ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Соответствующий контракт подписали председатель ASCO Рауф Велиев и исполнительный директор ООО Иманверди Гасанов, передает Trend.
Новые танкеры, как и строящийся в настоящее время танкер «Лачин», будут иметь длину 141, ширину - 16,9, высоту – шесть метров. Дедвейт танкеров на море составит 7 884 тонны, на реке - 5 455 тонн. Скорость танкеров может достигать 10 узлов в час. Танкеры будут иметь шесть грузовых отсеков вместимостью 9 190 кубометров каждый.
Издание отмечает, что в сегодня, 21 февраля, в Баку состоялась церемония спуска на воду танкера «Лачин». В настоящее время завершилось строительство корпуса танкера, оставшиеся строительные работы пройдут на воде.
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