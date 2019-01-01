Попри міжнародний тиск та визнання світом Криму, як окупованої Росією території, представники Москви проголошують з найвищої трибуни в ООН, що вони "назавжди" закріпили свій суверенітет за півостровом.

З відповідною заявою виступив у середу, 20 лютого, під час засідання Генеральної асамблеї ООН постпред Росії при Організації Василь Небензя, повідомляє Укрінформ.

"Про Крим я сьогодні навіть говорити не буду. Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди самими кримчанами", - заявив представник РФ.

Він вкотре повторив тези російської пропаганди про "легітимного" президента Януковича, про те, що українських націоналістів, які, начебто, "цитують Гітлера" на мітингах. За його словами, в Україні відбувається "громадянська війна", а не збройне втручання з боку Росії.

Крім того, Небензя назвав "міфічною" російську окупацію Донецької і Луганської областей, а також виступив за необхідність підтримати в Україні Віктора Медведчука, який перебуває у близьких зв'язках із Путіним.

Представник Росії до того ж пожалівся, що Україна закрила доступ для спостерігачів з Росії на майбутніх виборах та звинуватив українську владу у прозахідному курсі.