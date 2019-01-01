Росія в ООН заявила про "свій Крим назавжди"

12:41 21.02.2019 0 комментариев Крым

Попри міжнародний тиск та визнання світом Криму, як окупованої Росією території, представники Москви проголошують з найвищої трибуни в ООН, що вони "назавжди" закріпили свій суверенітет за півостровом.

З відповідною заявою виступив у середу, 20 лютого, під час засідання Генеральної асамблеї ООН постпред Росії при Організації Василь Небензя, повідомляє Укрінформ.

"Про Крим я сьогодні навіть говорити не буду. Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди самими кримчанами", - заявив представник РФ.

Він вкотре повторив тези російської пропаганди про "легітимного" президента Януковича, про те, що українських націоналістів, які, начебто, "цитують Гітлера" на мітингах. За його словами, в Україні відбувається "громадянська війна", а не збройне втручання з боку Росії.

Крім того, Небензя назвав "міфічною" російську окупацію Донецької і Луганської областей, а також виступив за необхідність підтримати в Україні Віктора Медведчука, який перебуває у близьких зв'язках із Путіним.

Представник Росії до того ж пожалівся, що Україна закрила доступ для спостерігачів з Росії на майбутніх виборах та звинуватив українську владу у прозахідному курсі.



Ещё на эту тему:

14:41 21.02.2019
Мін'юст: Україна повністю готова до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)"
10:21 21.02.2019
Жителям Криму надаватимуть медичну допомогу на Херсонщині
21:01 19.02.2019
Кримчани чекають відповіді на питання, коли звільнять півострів, - Чубаров
12:21 13.02.2019
США в Радбезі ООН: «Виведення російських військ з Криму – це єдиний прийнятний результат конфлікту»
08:41 22.01.2019
На даному етапі військовий шлях повернення Криму не розглядається
11:41 17.01.2019
Санкции, НАТО и Крымскотатарская национально-территориальная автономия - названы пути деоккупации Крыма
14:25 27.12.2018
Кабмін схвалив стратегію інформреінтеграції Криму
07:05 01.11.2018
Памятай про Крим - новий аналітичний проект для небайдужих професіоналів
20:08 22.10.2018
Чубаров назвал возможные варианты нового названия Крыма
18:24 22.10.2018
Стратегию информационной реинтеграции Крыма примут в течение месяца
17:03 22.10.2018
Создание крымскотатарской автономии поддерживают 50% украинцев
16:09 22.10.2018
Возвращение Крыма не только дипломатическим путем должно обсуждаться в обществе на уровне экспертов
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
18:41 19.02.2019
Партия социалистов совместно с Додоном превратили посольство Молдовы в Москве в командный предвыборный центр
11:41 19.02.2019
Молдова и Турция упрощают визовый режим
Все новости страны
Россия Россия
18:41 21.02.2019
Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ
18:21 21.02.2019
Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України
14:01 21.02.2019
Развитию круизного туризма в Махачкале мешает множество стоящих на ремонте кораблей
08:21 21.02.2019
Німеччина домоглася значного пом’якшення поправок в газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
14:41 19.02.2019
Румыния и Молдова углубят стратегическое партнерство
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
Все новости страны
Турция Турция
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
09:01 21.02.2019
У разі нової хвилі біженців із Сирії Туреччина не зможе з нею впоратися
Все новости страны
Украина Украина
19:41 21.02.2019
Росія відмовила у госпіталізації пораненому українському моряку Ейдеру
19:21 21.02.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
19:01 21.02.2019
На Черноморском флоте страны оккупанта прошла внезапная проверка противодиверсионных сил и средств
18:01 21.02.2019
Ryanair запускає рейс до Мадрида
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс