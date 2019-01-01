Росія в ООН заявила про "свій Крим назавжди"
|12:41 21.02.2019
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|Крым
Попри міжнародний тиск та визнання світом Криму, як окупованої Росією території, представники Москви проголошують з найвищої трибуни в ООН, що вони "назавжди" закріпили свій суверенітет за півостровом.
З відповідною заявою виступив у середу, 20 лютого, під час засідання Генеральної асамблеї ООН постпред Росії при Організації Василь Небензя, повідомляє Укрінформ.
"Про Крим я сьогодні навіть говорити не буду. Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди самими кримчанами", - заявив представник РФ.
Він вкотре повторив тези російської пропаганди про "легітимного" президента Януковича, про те, що українських націоналістів, які, начебто, "цитують Гітлера" на мітингах. За його словами, в Україні відбувається "громадянська війна", а не збройне втручання з боку Росії.
Крім того, Небензя назвав "міфічною" російську окупацію Донецької і Луганської областей, а також виступив за необхідність підтримати в Україні Віктора Медведчука, який перебуває у близьких зв'язках із Путіним.
Представник Росії до того ж пожалівся, що Україна закрила доступ для спостерігачів з Росії на майбутніх виборах та звинуватив українську владу у прозахідному курсі.
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