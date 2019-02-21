Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС

12:21 21.02.2019 0 комментариев Турция

Комітет Європарламенту у закордонних справ закликав Єврокомісію та держави-члени офіційно призупинити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Комітет аргументував своє рішення тим, що в Туреччині ігноруються права людини та громадянські свободи,чиниться вплив на судову систему, не вирішені суперечки з Кіпром та іншими сусідами.

"Порушення прав людини і арешти журналістів відбуваються майже щодня, а демократія і верховенство права в країні ще більше підриваються", - сказала депутатка Європарламенту Марієт Шааке.

"Це, у поєднанні з конституційними змінами, зробило вступ Туреччини до Європейського Союзу неможливим на цьому етапі. Послання парламенту сьогодні кристально чітке. Ми пов’язуємо ці наслідки із авторитарним впливом Ердогана на владу", - додала вона.

У МЗС Туреччини розкритикували рішення комітету, назвавши його неприйнятним.

"Абсолютно неприйнятно, що незобов'язуючий, дорадчий проект звіту закликає до повної зупинки наших переговорів про вступ до ЄС. Ми очікуємо на внесення необхідних виправлень, і що остаточний звіт буде більш реалістичним, неупередженим і заохочуючим. Тільки такий звіт буде врахований в нашій країні", - сказав прес-секретар МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Туреччина каже, що членство в ЄС залишається однією з головних стратегічних цілей, незважаючи на те, що переговори про вступ, офіційно започатковані в 2004 році, роками перебувають у замороженому стані.



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