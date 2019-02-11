Рука українського військовополоненого моряка Василя Сороки, який при захопленні в Керченській протоці отримав поранення, досі не відновлюється.

Про це написав у Facebook адвокат українця Сергій Бадамшин. За його словами, в Лефортовському СІЗО, де утримують Сороку, поранену руку українця не лікують належним чином, передає ZN,UA.

"Набряк руки нижче рани не спадає. Функції декількох пальців не відновлюються. Регулярні болі. Все лікування в СІЗО зводиться до уколів вітаміну Б", - написав Бадамшин.

Він зазначив, що найближчими днями Сороку повинні обстежити в цивільній медустанові Москви.

"Тим не менш настрій "бойовий". Недивлячись на передбачуване судове рішення, всі військовополонені налаштовані на позитив, підтримують один одного. Всі моряки вимагають ставитися до себе, як до військових та відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - додав Бадамшин, говорячи про суд, під час якого відхилили апеляцію на продовження арешту морякам.

Раніше адвокат Микола Полозов заявив, що поранених військовополонених моряків ВМСУ відправили на обстеження до лікарень лише " на папері".