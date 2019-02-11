СБУ: В окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера"
|11:21 21.02.2019
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|Крым
В окупованому Криму пройшов набір людей до лав ПВК "Вагнера", які потім спрямовувались до Судану.
Про це Керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив в ексклюзивному коментарі "Прямому".
"Щодо участі громадян україни в так званій структурі ПВК "Вагнера", так дійсно ми маємо не поодинокі випадки, коли наші колишні громадяни приймали участь. Більш того, сьогодні ми можемо говорити про те, що в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера", які спрямовувались до Судану. Частину прізвищ ми вже оприлюднили, і найближчим часом спільно з журналістами також оприлюднимо іншу частину прізвищ", - сказав Гуськов.
Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила чергові докази приховування владою РФ фактів масових втрат російських найманців позаштатного підрозділу Збройних сил РФ під назвою "ПВК Вагнер" на території інших країн.
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