Поступление дел в севастопольские "суды" общей юрисдикции различных уровней в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил "председатель" Севастопольского городского "суда" Владимир Золотых, пишут Примечания.

По его словам, в городском "суде" в 2018 году этот показатель увеличился (2018 – 6 723, 2017 – 6 131), а нагрузка на одного судью составила 47,3 дела в месяц - при среднероссийском показателе 29 дел на судью.

В районные "суды", напротив, поступило меньше дел – 14 154 (в 2017 – 17 597).

Эти явления в городском "суде" связывают, в первую очередь, с массовым поступлением гражданских исков об изъятии земельных участков у граждан оккупационным "правительством" Севастополя. В 2017 году они поступали в районные суды, в 2018 году - в апелляционную и кассационную инстанцию.

Если говорить в целом о поступлении дел в суды общей юрисдикции различных уровней, то в Севастопольском городском "суде" в 2018 году данный показатель увеличился (2018 – 6 723, 2017 – 6 131), а нагрузка на одного судью составила 47,3 дела в месяц, тогда как среднероссийским показатель – 29 дел.

В районные "суды", напротив, поступило меньше дел – 14 154 (в 2017 – 17 597). Эти явления связаны в первую очередь с прохождением периода массового поступления гражданских дел об изъятии земельных участков в районные "суды", характерного для 2017 года, и перехода этих дел в апелляционное и кассационное рассмотрение Севастопольским городским "судом".