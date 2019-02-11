Россияне "советуют" боевым кораблям НАТО "держаться подальше" от берегов аннексированного Крыма
|10:41 21.02.2019
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|Крым
Военным кораблям стран НАТО нужно "держаться подальше" от берегов аннексированого Крыма.
Именно в таком угрожающем тоне высказался т.н. "глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, сообщает портал "РИА Новости", передает Главред.
"Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может", – заявил он. Гемпель также заявил, что у США репутация страны, которая создает вооруженные конфликты в разных точках земного шара, и учения НАТО – "очередная провоакция".
Напомним, генерал США прямо указал на связь конфликта украино-российского конфликта на Азове с признанием аннексии Крыма.
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