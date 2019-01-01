Два человека пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей на мосту через Керченский пролив.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационное ведомство МЧС.

Авария произошла ранним утром в четверг, 21 февраля. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования.

«Водитель грузового автомобиля MAN совершил столкновение со стоящим на проезжей части автомобилем Chery Amulet. В результате ДТП пострадали два человека.

Сотрудниками МЧС проведена деблокация пострадавшей. О состоянии здоровьяпострадавших в ДТП данных нет.

В оккупированном Крыму вчера, 20 фераля, на железнодорожном переезде произошло ДТП: резина АГВ-216 столкнулась с грузовым автомобилем HOWO на 44 километре перегона Симферополь - Прибрежная Крымской железной дороги.

Об этом сообщил Крыминформ.

«53-летний водитель транспортного средства с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставлен бригадой скорой помощи в Сакскую городскую больницу. Машинист дрезины не пострадал», - говорится в сообщении.

В результате происшествия произошел сход двух колесных пар дрезины, а грузовой автомобиль перевернулся.

Движение поездов на месте ЧП приостановлено.