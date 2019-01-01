На Керченском мосту сотрудникам МЧС пришлось доставать из машины пострадавшую в ДТП
|11:41 21.02.2019
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|Крым
Два человека пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей на мосту через Керченский пролив.
Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационное ведомство МЧС.
Авария произошла ранним утром в четверг, 21 февраля. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования.
«Водитель грузового автомобиля MAN совершил столкновение со стоящим на проезжей части автомобилем Chery Amulet. В результате ДТП пострадали два человека.
Сотрудниками МЧС проведена деблокация пострадавшей. О состоянии здоровьяпострадавших в ДТП данных нет.
В оккупированном Крыму вчера, 20 фераля, на железнодорожном переезде произошло ДТП: резина АГВ-216 столкнулась с грузовым автомобилем HOWO на 44 километре перегона Симферополь - Прибрежная Крымской железной дороги.
Об этом сообщил Крыминформ.
«53-летний водитель транспортного средства с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставлен бригадой скорой помощи в Сакскую городскую больницу. Машинист дрезины не пострадал», - говорится в сообщении.
В результате происшествия произошел сход двух колесных пар дрезины, а грузовой автомобиль перевернулся.
Движение поездов на месте ЧП приостановлено.
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