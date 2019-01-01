Жителям Криму надаватимуть медичну допомогу на Херсонщині
|10:21 21.02.2019
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|Крым
Найближчими днями на Херсонщині розпочне свою роботу медична програма, яка направлена на оздоровлення громадян України, що проживають в окупованому Криму.
На цьому наголосив директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко під час наради з питань організації медичного забезпечення жителів АР Крим у закладах охорони здоров’я Херсонської області, яку провів голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв, повідомляє Новый Визит.
За словами Віктора Короленко до кінця тижня Наказом буде визначено обсяги медичної допомоги, які будуть надаватись безпосередньо мешканцям Криму. В першу чергу це такі категорії, як вагітні, літні люди, надання штучної нирки та Програма доступні ліки.
Крім того, до кінця поточного місяця на білбордах, що розташовані на КПВВ «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка» буде розміщено інформаційні плакати із зазначенням адрес закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомоги, де громадяни України, які проживають на території АР Крим, можуть укласти декларації з лікарями.
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