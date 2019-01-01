Землетрус магнітудою 5,5 стався на заході Туреччині ввечері 20 лютого.



Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає Главком.



Епіцентр землетрусу розташовувався за 148 км на північний захід від міста Ізмір, а осередок залягав на глибині близько 8 км.



Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило.



До слова, вчора на острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.



Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався 5 лютого в центральному регіоні країни.



Раніше повідомлялося, що у січні біля узбережжя Чилі було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.