Українські моряки продовжують залишатися під вартою в Росії: суд відхилив 20 апеляцій адвокатів
|09:41 21.02.2019
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|Крым
Московський міський суд ухвалив нове рішення щодо 4 українських моряків, захоплених в Азовському морі, відхиливши чергову апеляцію на рішення про утримання їх під вартою.
Про це повідомляє УНІАН.
Так, у середу, 20 лютого, суд, що відбувся у закритому режимі, відхилив апеляції на рішення про утримання під вартою для Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука. Уточнюється, що моряки пробудуть під вартою до кінця квітня.
Додамо, що на даний момент суд відхилив вже 20 апеляцій.
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